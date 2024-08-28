Загрутдинов: В новом паркинге у метро «Рассказовка» построены основные конструкции
У метро «Рассказовка» завершено возведение монолитных конструкций перехватывающей парковки, которая будет рассчитана на 840 автомобилей, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«На объекте начался монтаж инженерных систем – воздуховодов, водопровода, системы пожаротушения, ливнестока, ведутся отделочные работы. Одновременно монтируются подсистемы для крепежа фасадов», – сказал глава департамента, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков, новый паркинг существенно облегчит жизнь автомобилистов, проживающих в ТиНАО. При этом она будет оснащена 19 зарядными станциями для электромобилей.
«Жители Троицкого и Новомосковского округов и Подмосковья смогут оставить там автомобиль и пересесть на наземный городской транспорт или метро», – отметил Жуков.
Парковка будет включать в себя четыре надземных и два подземных уровня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru