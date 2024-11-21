Загрутдинов: В Москве начался монтаж водомерного узла в проблемном ЖК «Квартал Триумфальный»

В Москве начался монтаж водомерного узла в проблемном ЖК «Квартал Триумфальный». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на строительную площадку уже доставлено все необходимое оборудование.

«Жилой комплекс «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково. Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг», – уточнил глава департамента.

В жилом здании продолжаются работы по закрытию теплового контура. В паркинге установка вентиляционного оборудования выполнена на 35%. Завершаются кладка и штукатурка стен в спецпомещениях. Продолжается торкретирование

Первоначальный застройщик ЖК «Квартал Триумфальный» ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В настоящее время 182 дольщика ожидают квартиры в нём. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года.

Всего за счет городского бюджета сейчас достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тысяч дольщиков.

