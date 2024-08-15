Загрутдинов: Установлено 107 колец эскалаторного тоннеля на станции «Рижская» БКЛ
В процессе работы над эскалаторным тоннелем второго вестибюля станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии установлено уже 107 колец. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
«Для создания эскалаторного тоннеля, строящегося с наклоном 60 градусов, в общей сложности требуется 165 колец, часть из которых после завершения проходки будут демонтированы. Кольца диаметром 10,5 метров состоят из соединенных стальными болтами чугунных тюбингов», - рассказал Загрутдинов.
Он уточнил, что из-за сложных условий строительства работа ведется горным способом. В связи тем, что грунты сильно насыщенны водой, строители выполнили их замораживание. Это позволило создать гидроизоляцию. Работы на участке ведутся круглосуточно, задействовано более 60 человек, также работает специализированная техника.
Станция БКЛ метро «Рижская» расположена на глубине более 60 метров. Строящийся эскалаторный тоннель соединит ее с будущим вестибюлем, который необходим для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru