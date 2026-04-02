В столице наградили победителей премии «Поставщик Правительства Москвы»

В 2026 году девять российских компаний получили звание «Поставщик Правительства Москвы», которые является подтверждением надежного партнера столичных заказчиков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Ежегодно мы отмечаем премией «Поставщик Правительства Москвы» предпринимателей, которые активно и добросовестно сотрудничают со столичными заказчиками и неукоснительно соблюдают качество и сроки поставок. В этом году награды удостоены девять компаний, которые поставляют свою продукцию московским школам, больницам, учреждениям культуры, ремонтируют объекты городской инфраструктуры, занимаются благоустройством, то есть вносят существенный вклад в развитие города и создание комфортных условий для жизни и работы в нем», - рассказала она.

Багреева отметила, что это звание помогает подтвердить, что эти компании являются надежными поставщиками Правительства Москвы. Это также помогает развитию бизнеса и поиску новых партнеров.

По итогам прошлого года были определены победители в номинациях «Обеспечение деятельности организаций», «Образование», «Здравоохранение», «Транспорт», «Социальная защита», «Городское хозяйство и благоустройство», «Связь и информационные технологии» и других. Критерии для ранжирования компаний в каждой номинации учитывали суммарный объем и количество исполненных контрактов, которые были заключены поставщиком с заказчиками столицы. Также играло роль отсутствие штрафов.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, все малые и средние компании, желающие начать работу с госзакупками, должны воспользоваться Порталом поставщиков. Сегодня там уже зарегистрировано свыше 400 тысяч представителей бизнеса России и более 60 тысяч заказчиков из 44 регионов. Каждый день на портале заключаются более 1,5 тысячи контрактов.

