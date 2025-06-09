В районе Орехово-Борисово Северное отремонтируют четыре дома

В Москве согласованы проекты капитального ремонта в жилых домах на юге столицы, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза согласовала проекты капитального ремонта четырех жилых домов в районе Орехово-Борисово Северное. Они расположены на улицах Генерала Белова, Маршала Захарова, в Борисовском проезде и на Домодедовской улице. Специалисты обновят фасады зданий, приведут в порядок входные группы и места общего пользования», – рассказал он.

Ремонт пройдет по адресам: улица Маршала Захарова, дом 27; улица Генерала Белова, дом 21; Домодедовская улица, дом 8 и Борисовский проезд, дом 9.

В ходе работ рабочие очистят фасады от грязи и старой краски, выровняют и покрасят их, также промоют стены аппаратами высокого давления и обновят покрытие на цоколях.

Также специалисты отремонтируют входы в подъезды, обновят козырьки и установят новые двери. В домах на улице Генерала Белова, 21 и Домодедовской улице, 8 будет проведен локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций.

