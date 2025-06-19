В проекте «Производительность труда» примет участие московский отель

Во время XXVIII Петербургского международного экономического форуме Правительство Москвы добилась подписало соглашения с сетью отелей Radisson Collection Hotel, Moscow об участии в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, которая подписала документ от имени города.

«Москва активно поддерживает сферу гостеприимства, используя в том числе возможности федерального проекта «Производительность труда». Участие в проекте Radisson Collection Hotel, Moscow, демонстрирует востребованность бережливых технологий в отрасли. С начала 2025 года к проекту присоединились пять компаний сферы туризма, большинство из них – отели», – рассказала она.

Багреева добавила, что методики федерального проекта продемонстрировали свою пользу и помогли повысить квалификацию сотрудников отелей и гостиниц, а также оптимизировать рабочие процессы. По ее словам, это привело бизнес к успехам на всех уровнях: от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности.

Отмечается, что ранее два московских отеля сети уже завершили пилотную фазу проекта. Radisson Blu Leninsky оптимизировал процесс приготовления и подачи горячих блюд а-ля карт в ресторане, а Radisson Blu Belorusskaya усовершенствовал работу ресторанной службы.

По словам генерального менеджера Radisson Collection Hotel Станислава Кондова, практический опыт коллег из сети доказал эффективность программы.

«Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы. Для пилотного этапа мы выбрали процесс регистрации гостей отеля. Надеемся, что мы получим высокие показатели от участия», – отметил он.

Национальный проект «Производительность труда» реализовывался за счет средств бюджета столицы в 2022-2024 годах. Мэр города Сергей Собянин отметил, что его участниками стали 419 предприятий, что составило включая около четверти всего среднего и крупного бизнеса столичного региона. С 2025 года повышение производительности труда в Москве продолжается в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Заявки на участие в проекте принимаются на портале Регионального центра компетенций Москвы.

