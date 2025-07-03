В полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли» вышли представители «Мосинжпроекта»
В число 300 полуфиналистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в этом году вошли сразу три представителя компании АО «Мосинжпроект» – руководитель направления по техническому сопровождению Лилия Николаева, руководитель Управления устранения замечаний Денис Попов и руководитель по направлению Управления строительства Станислав Валуйский.
В этом году конкурс объединил свыше 23 тысяч участников со всей России. В полуфинал прошли 300 конкурсантов из 54 регионов.
«Считаю, что быть среди 300 полуфиналистов Всероссийского конкурса управленцев и быть частью компании «Мосинжпроект» – это уникальная возможность для профессионального роста. Достигнутый успех – важный этап в моей карьере. Это шанс повлиять на развитие строительной отрасли и оставить след в инфраструктуре страны», – сообщила руководитель направления по техническому сопровождению Департамента внешних инженерных сетей АО «Мосинжпроект» Лилия Николаева.
Финал всероссийского конкурса управленцев строительной отрасли пройдет с 7 по 10 августа в Ярославле. Его победители войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв. Мероприятие призвано содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.
«Лидеры строительной отрасли» – это открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы, на руководящих позициях различного уровня. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России), а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.
Группа компаний «Мосинжпроект» – один из крупнейших ключевых инжиниринговых холдингов России. Компания реализует масштабные инфраструктурные проекты, определяющие облик Москвы и других регионов. С участием холдинга с 2011 года запроектировано, построено и реконструировано 80 станций московского метро, свыше 170 километров линий и 13 электродепо.
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