В парке «Крылатские холмы» пройдет новогодний семейный праздник

В парке «Крылатские холмы» 27 декабря состоится семейный новогодний праздник «Мастерская Деда Мороза».

Гостей ждёт насыщенная программа: участники смогут побывать на мастер‑классах по созданию свечей и венков, росписи новогодних игрушек, а также попробовать свои силы в изготовлении снежных шаров. Центральным событием дня станет совместное украшение рождественской ели, высаженной в парке: каждый посетитель примет участие в зажжении праздничных огней и повесит на дерево игрушку, сделанную своими руками.

Юных гостей развлекут аниматоры, а ещё все смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для любителей животных на собачьей площадке пройдут занятия с приглашёнными кинологами, «Весёлые старты» и обучающие игры; кроме того, гости смогут поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний костюм питомца.

«Парки Москвы с каждым годом становятся все более комфортными и популярными у жителей – тут можно заниматься спортом, гулять с семьей, встречаться с друзьями и проводить время с любимцами», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

