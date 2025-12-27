В парке «Крылатские холмы» пройдет новогодний семейный праздник
В парке «Крылатские холмы» 27 декабря состоится семейный новогодний праздник «Мастерская Деда Мороза».
Гостей ждёт насыщенная программа: участники смогут побывать на мастер‑классах по созданию свечей и венков, росписи новогодних игрушек, а также попробовать свои силы в изготовлении снежных шаров. Центральным событием дня станет совместное украшение рождественской ели, высаженной в парке: каждый посетитель примет участие в зажжении праздничных огней и повесит на дерево игрушку, сделанную своими руками.
Юных гостей развлекут аниматоры, а ещё все смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для любителей животных на собачьей площадке пройдут занятия с приглашёнными кинологами, «Весёлые старты» и обучающие игры; кроме того, гости смогут поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний костюм питомца.
«Парки Москвы с каждым годом становятся все более комфортными и популярными у жителей – тут можно заниматься спортом, гулять с семьей, встречаться с друзьями и проводить время с любимцами», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше закрыли два аэропорта «для обеспечения государственной безопасности»
- Потомок Екатерины Второй заявил, что не собирается уезжать из России
- У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о режиме прекращения огня
- В Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки
- Над Россией сбили семь украинских беспилотников
- Руководство Ассоциации футбола Аргентины обвинили в удержании взносов на $12,8 млн
- Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря
- Директор ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы
- В Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru