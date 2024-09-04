В МТПП рассказали о призах для победителей юбилейной акции «Миллион призов»

Участники акции «Миллион призов», приуроченной к сентябрьским выборам депутатов Мосгордумы, смогут выиграть тысячу, три тысячи либо пять тысяч призовых баллов, сообщили в московской торгово-промышленной палате.

Принять участие может каждый житель столицы, который намерен проголосовать онлайн либо электронным способом с помощью терминала на избирательном участке. Для этого необходима стандартная или полная учетная запись mos.ru.

Уточняется, что у тех, кто проголосует онлайн, больше шансов на получение бонусных баллов. До 8 сентября пользователи имеют возможность зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трех категорий: «Путешествия и культура», «Спорт» или «Техника для дома». Победители получат по 15 тысяч баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки у одного из партнеров программы в выбранной категории. Один балл приравнивается к рублю. Среди партнеров программы торговые сети, маркетплейсы, магазины продуктов, столичные учреждения культуры, кафе и аптеки.

Те, кто проголосует и не станет победителями в основной акции, получат гарантированные призы в тысячу баллов. Их также начислят всем старше 60 лет и москвичам, которые проголосуют впервые.

Первая акция программы «Миллион призов» состоялась в 2020 году во время общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию России. Как напомнил президент московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, в течение прошлых лет в ней приняло участие более 15 миллионов человек.

