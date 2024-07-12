В Москве на торги выставили право на аренду двух нежилых помещений у станций метро
В Москве на торги выставили право на аренду двух коммерческих помещений площадью 34 квадратных метров, расположенных рядом со входами на станции метро «Улица Скобелевская» и «Бунинская аллея». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
С победителями открытых аукционов, которые пройдут 5 и 8 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг», заключат арендные договоры сроком на пять лет. Подать заявку на участие в торгах можно до 31 июля и 5 августа соответственно.
«Объекты подойдут для открытия торговых точек, например, кафе, салона сотовой связи, сувенирной лавки, цветочного магазина и многого другого», – рассказал глава департамента.
Каждое из помещений подключено к необходимым коммуникациям и имеет отдельный вход с улицы. Для участия в торгах понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru