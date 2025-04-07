В Москве на 1-й Мясниковской начали отделывать новостройку по программе реновации
В Богородском районе столицы продолжается возведение ЖК общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров на 1-й Мясниковской улице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, на востоке столицы продолжается возведение по программе реновации односекционного ЖК на 84 квартиры. Овчинский также добавил, что жилая площадь здания составит более пяти тысяч квадратных метров.
«Входные группы будут сквозными, с витражным остеклением и помещениями для консьержа. При внешней отделке применят систему вентилируемого фасада с использованием фиброцементных плит. Монолитные работы завершены, ведется монтаж фасадов и инженерных сетей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Отмечается, что новый ЖК построят в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, кафе и магазины. На придомовой территории оборудуют спортплощадки, а также установят освещение и камеры видеонаблюдения.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении в рамках программы реновации в Тимирязевском районе Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru