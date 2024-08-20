В Филях-Давыдкове построят высотку с ФОКом

На западе Москвы согласован проект строительства 25-этажной жилой высотки с физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В районе Фили-Давыдково инвестор построит односекционный 25-этажный дом на 150 квартир. Кроме жилой части проектом предусмотрены помещения общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», – отметили в ведомстве.

Дом появится на Малой Филевской улице. На первом этаже, кроме вестибюля входной группы, запроектированы диспетчерская и пункт пожаротушения. В двух нежилых помещениях разместится буфет и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

На трех подземных этажах запроектирована автостоянка и кладовые жильцов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительство

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