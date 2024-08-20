В Филях-Давыдкове построят высотку с ФОКом
20 августа 202412:45
На западе Москвы согласован проект строительства 25-этажной жилой высотки с физкультурно-оздоровительным комплексом, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«В районе Фили-Давыдково инвестор построит односекционный 25-этажный дом на 150 квартир. Кроме жилой части проектом предусмотрены помещения общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», – отметили в ведомстве.
Дом появится на Малой Филевской улице. На первом этаже, кроме вестибюля входной группы, запроектированы диспетчерская и пункт пожаротушения. В двух нежилых помещениях разместится буфет и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
На трех подземных этажах запроектирована автостоянка и кладовые жильцов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru