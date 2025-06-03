Участники фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» отправляют товары на СВО

Участники фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя» отправляют продукцию участникам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Предприниматели, деятельность которых связана с морской тематикой, представляют товары на прилавках флагманской площадки на Школьной улице, угощают гостей на площадках «Московских сезонов» и готовят блюда из морепродуктов для горожан и туристов. Всех участников фестиваля объединяет помощь участникам СВО.

В частности, предпринимательница Татьяна сотрудничает с общественно-государственной организацией «Союз женщин России», с 2022 года собирает гуманитарную помощь для военнослужащих - одежду, предметы первой необходимости, гигиенические принадлежности. При этом с 2013 года женщина помогает благотворительному фонду «Люблю жизнь» и вместе с волонтерами занимается реабилитацией людей с инвалидностью.

В свою очередь, сооснователь сети сифудбаров Наталья Дмитренко и ее коллектив с 2022-го сотрудничают с реабилитационным центром в Солнцево, где восстанавливаются бойцы СВО. Также ресторатор ежегодно собирает подарки для ветеранов на День Победы.

Кроме того, предприниматель Максим с 2022 года отправляет военным, вернувшимся из горячих точек, наборы из питательных и полезных рыбных консервов. Бизнесмен предлагает продукцию из горбуши, нерки, кижуча, щуки, язя.

Многие предприниматели с первых дней проведения СВО собирают гуманитарную помощь, в том числе товары собственного изготовления, отвозят грузы на фронт самостоятельно и помогают волонтерским организациям.

