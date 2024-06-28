Участие в торгах позволило бизнесменам приобрести более 600 торговых объектов

У столичных предпринимателей популярностью пользуются нестационарные торговые объекты. Как рассказали в Департаменте по конкурентной политике, в прошлом году прошли торги более чем по 600 таким лотам. Победителям аукционов либо передают в пользование готовые торговые точки, либо выделяют место под их размещение.

В ведомстве подчеркнули, что участие в городских торгах позволяет открывать и развивать бизнес в Москве с минимальными вложениями. Речь идёт о киосках и павильонах под магазины, точках общепита, пунктах проката спортинвентаря, тележках для продажи мороженого, вендинговых автоматах, бахчевых развалах и ёлочных базарах.

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ФОТО: moscowinvest.ru
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