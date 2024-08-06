Столичные НКО проведут мастер-классы в рамках городских фестивалей

Некоммерческие организации (НКО) Москвы проведут благотворительный маркет на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», а также мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Так, более 50 организаций примут участие в работе маркета на Тверском бульваре. Здесь москвичи и гости города смогут приобрести авторские украшения, посуду, текстиль, сувениры. Собранные средства направят на добрые дела. Многие товары созданы подопечными НКО: фонд «Движение вверх» изготовил обложки для паспорта с рисунками ребят с детским церебральным параличом или нарушениями опорно-двигательного аппарата, «Творческое объединение “Круг”» — созданную людьми с нарушениями зрения и слуха посуду.

Благотворительный фонд «Время детства» предлагает вязаные игрушки, украшения для волос, медальоны и подставки из дерева, фирменные сумки и свитшоты. Вырученные от продаж деньги направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд творческого наследия художников Новиковых представит одежду и аксессуары для дома, авторскую бижутерию, футболки с принтами. Зоозащитные организации — фонды «Собаки, которые любят», «Котоспас», «Вирта» и другие — предложат одежду и лакомства для питомцев, ошейники, товары для хобби и одежду с изображением животных из приютов.

Кроме того, НКО проведут мастер-классы на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» в пространствах «Города неравнодушных» во всех районах. Благотворительный фонд «Вместе» 7 августа в парке «Бригантина» научит гостей расписывать футболки своими руками. НКО дополнительного образования «Академия ТОП» 10 августа планирует мастер-класс по 3D-моделированию для детей и подростков 7-14 лет, он состоится по адресу Ореховый бульвар, владение 24, строение 1. В свою очередь, Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе проведет занятие, участники которого сделают значки из переработанного пластика. Мастер-класс пройдет 17 августа в сквере на улице Хачатуряна.

