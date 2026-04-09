Согласованы проекты ремонта трех многоквартирных домов в Хамовниках
Проекты капитального ремонта трех многоквартирных домов согласовали в районе Хамовники, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласованы проекты ремонта трех жилых домов в районе Хамовники. Специалисты обновят подъезды, приведут в порядок кровли и фасады, водосточные системы, а также чердачные и подвальные помещения. Кроме того, в каждом здании предусмотрен индивидуальный набор работ в зависимости от проекта», – отметил он.
Работы будут вестись на в Большом Афанасьевском переулке, на улице Ефремова и на Комсомольском проспекте.
Здание на улице Ефремова построено в 1966 году. Там отремонтируют неостекленные лоджии, обновят защитные экраны, уложат износостойкое покрытие, а также модернизируют систему мусороудаления.
На Комсомольском проспекте в доме 1965 года произведут комплексный ремонт подъездов. Там очистят потолки, заменят напольную плитку, окрасят металлические ограждения. В доме на Афанасьевском переулке утеплят чердачное покрытие, чтобы повысить энергоэффективность и заменят окна в местах общего пользования. Также будет улучшен фасад.
