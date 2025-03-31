Собянин: Выявление онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии выросло в 1,5 раза

Более 145 тысяч исследований провели в эндоскопическом центре ММКЦ «Коммунарка» в Москве за три года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Эндоскопическое исследование помогает обнаружить опухоли ЖКТ на ранней стадии, когда заболевание протекает в основном бессимптомно. Например, врачи «Коммунарки» выявили свыше 2 тыс. злокачественных новообразований, из них больше 200 – на нулевой стадии», – написал градоначальник.

Как отметил Собянин, своевременная диагностика позволяет начать лечение быстрее. Медики могут удалить небольшое новообразование прямо во время исследования, затем патоморфологическая лаборатория помогает поставить точный диагноз.

Сегодня в столице действуют четыре высокопотоковых эндоскопических центра. Всего они провели более 600 тысяч исследований. Качество диагностики повысилось во многом благодаря работе центров, так, выявление онкозаболеваний ЖКТ на нулевой стадии увеличилось в 1,5 раза.

