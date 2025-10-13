Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений

Около 60 тысяч высокотехнологичных операций выполнили в городских медицинских учреждениях в Москве только за первую половину 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Этот показатель почти вдвое превышает уровень аналогичного периода пять лет назад. Как отметил Собянин, столица постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый мог рассчитывать на необходимое лечение.

Высокотехнологичную помощь в Москве оказывают более 30 городских медучреждений. В числе направлений — сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология, онкология. Стационары оснащены современной техникой экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, другим оборудованием для операций высокого уровня сложности.

Также в больницах применяют роботизированные системы, с их помощью проводятся минимально травматичные оперативные вмешательства, благодаря чему пациенты восстанавливаются быстрее. Так, в клинических больницах № 31 имени академика Г.М. Савельевой, им. В.П. Демихова и им. С.С. Юдина хирурги с помощью роботов делают эндопротезирование коленного сустава. На основе снимков КТ создают 3D-модели протезов. Хирурги могут точнее планировать операцию и просчитывать идеальное расположение имплантов.

