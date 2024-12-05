Собянин: В Раменках строят современные объекты социальной инфраструктуры
В районе строят социальную инфраструктуру, включая детские сады и школы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».
Он напомнил, что в городе всегда учитывают обстановку отдельной территории и создают образовательные центры, которые необходимы целому районы. При этом в столице настаивают на том, что новые школы и детские сады должны начинать работу до заселения близлежащих домов.
«Таким образом, мы обновляем социальную инфраструктуру не только в маленьком микрорайончике, но в целом в районе», — пояснил он.
При этом в городе четко следят за исполнение сроков строительства объектов, расположенных рядом с новыми кварталами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru