Собянин: В Раменках строят современные объекты социальной инфраструктуры

В районе строят социальную инфраструктуру, включая детские сады и школы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».



Он напомнил, что в городе всегда учитывают обстановку отдельной территории и создают образовательные центры, которые необходимы целому районы. При этом в столице настаивают на том, что новые школы и детские сады должны начинать работу до заселения близлежащих домов.

«Таким образом, мы обновляем социальную инфраструктуру не только в маленьком микрорайончике, но в целом в районе», — пояснил он.



При этом в городе четко следят за исполнение сроков строительства объектов, расположенных рядом с новыми кварталами.

