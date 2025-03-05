Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки
Два участка нежилой застройки в районах Аэропорт и Черемушки будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, жилье по программе реновации и не только появится на Херсонской улице на юго-западе столицы и на улице Степана Супруна на севере Москвы. Эти проекты позволят создать свыше 110 новых рабочих мест.
На первых этажах новостроек будут размещены магазины и другие социально-важные организации. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят детские и спортивные площадки.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города, в Москве одобрены и находятся в стадии реализации 112 проектов КРТ.
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