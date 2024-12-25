Собянин: Свыше 1,4 тысячи километров дорог построили в Москве с 2011 года
Дорожная сеть Москвы с 2011 года выросла более чем на 20%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.
По его словам, улицы, спроектированные в советский период, хронически не справлялись с кратно возросшим потоком машин.
«Решая эту проблему, мы с 2011 года построили более 1,4 тысячи километров дорог и свыше 450 новых мостов, эстакад и тоннелей», – сказал мэр.
Как добавил Собянин, за последние годы в городе построили столько же искусственных сооружений, как за предыдущие 70 лет. В итоге их число возросло в Москве на две трети.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru