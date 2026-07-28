Промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс». По его словам, за первое полугодие объём производства в столице вырос на 12,1% относительно того же периода 2025 года.

Особо заметные темпы роста зафиксированы в обрабатывающих отраслях — они прибавили 12,5%. Эти отрасли играют важную роль в обеспечении технологического суверенитета и стабильности экономики.

Существенный прирост наблюдается в отдельных сегментах: выпуск кабельных изделий увеличился почти в 3,3 раза, производство компьютерных, электронных и оптических изделий — на 39,1%, фармацевтических субстанций — на 29,4%.

В России расширяется ассортимент отечественной продукции — от продуктов питания и лекарств до электроники и различного оборудования. При этом в Москве формируется база для создания престижных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда.

«В последнее время мы делаем ставку на высокотехнологичные производства — это позволяет московской промышленности укреплять лидирующие позиции и стабильно увеличивать объемы выпуска», — добавил Собянин.

Товары московских предприятий пользуются спросом во многих регионах страны. В числе поставляемой продукции — лекарственные средства, кабельные и композитные изделия, оборудование для реабилитации и экстренной помощи. Эти высокотехнологичные разработки способствуют реализации значимых инфраструктурных и социальных проектов в России.



