Собянин сообщил о пользе московской промышленности для регионов
Промышленность Москвы демонстрирует устойчивый рост, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс». По его словам, за первое полугодие объём производства в столице вырос на 12,1% относительно того же периода 2025 года.
Особо заметные темпы роста зафиксированы в обрабатывающих отраслях — они прибавили 12,5%. Эти отрасли играют важную роль в обеспечении технологического суверенитета и стабильности экономики.
Существенный прирост наблюдается в отдельных сегментах: выпуск кабельных изделий увеличился почти в 3,3 раза, производство компьютерных, электронных и оптических изделий — на 39,1%, фармацевтических субстанций — на 29,4%.
В России расширяется ассортимент отечественной продукции — от продуктов питания и лекарств до электроники и различного оборудования. При этом в Москве формируется база для создания престижных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда.
«В последнее время мы делаем ставку на высокотехнологичные производства — это позволяет московской промышленности укреплять лидирующие позиции и стабильно увеличивать объемы выпуска», — добавил Собянин.
Товары московских предприятий пользуются спросом во многих регионах страны. В числе поставляемой продукции — лекарственные средства, кабельные и композитные изделия, оборудование для реабилитации и экстренной помощи. Эти высокотехнологичные разработки способствуют реализации значимых инфраструктурных и социальных проектов в России.
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