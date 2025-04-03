Собянин: Семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

Строительство и реконструкция семи городских вокзалов в Москве завершатся в ближайшие два года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В числе объектов платформа № 1 и конкорс вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), платформы № 2 и 3 и тоннель вокзала Курская МЦД-2 и МЦД-4, вокзал Москва-Сити МЦД-1 (три платформы, северный вестибюль, а также интеграция южного с МЦД-4), платформы и интегрированный с метро конкорс вокзала Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4. Также работы завершат на вокзалах Железнодорожная МЦД-4 (на платформах № 3 и 4, в северном вестибюле, транзитной галерее), Беговая МЦД-1 и МЦД-4 (на трех платформах и вестибюле, интегрированном с метро), Царицыно МЦД-2 (в интегрированном с метро вестибюле).

Как отметил Собянин, на 2025–2026 годы в столице запланировали 15 разных задач.

«Завершим также ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнем обновлять поезда Ярославского направления МЖД», — указал градоначальник.

В прошлом году в Москве в соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла было введено в эксплуатацию семь объектов: новый вестибюль на Белорусском вокзале, южный вестибюль городского вокзала Лианозово МЦД-1, северный вестибюль на станции Москва-Сити МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и «Большому Сити», надземный переход через улицу Ленина в составе вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3, крытая пешеходная галерея для интеграции станции Кутузовская МЦД-4 с метро, новый вестибюль станции Москва-Сити и вокзал Митьково МЦД-3. Кроме того, было завершено строительство современного вокзала Щербинка МЦД-2.

Также в мае 2024 года на МЦД появились поезда нового поколения «Иволга 4.0». Москва закупила 440 вагонов пригородных электропоездов и составов, парк МЦД обновили на 92%, полное обновление завершат в текущем году.

