Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что определена концепция реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в столице.

По его словам, общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров. Состоять комплекс будет из центрального здания и вспомогательного корпуса, которые будут соединены между собой переходом.

Вместимость зала увеличат до пяти тысяч мест, добавил градоначальник.

Он также отметил, что конкурс по разработке концепции реконструкции цирка стартовал в сентябре прошлого года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваБольшой Московский ЦиркЦирк

Горячие новости

Все новости

партнеры