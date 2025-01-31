Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что определена концепция реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в столице.

По его словам, общая площадь комплекса превысит 80 тысяч квадратных метров. Состоять комплекс будет из центрального здания и вспомогательного корпуса, которые будут соединены между собой переходом.

Вместимость зала увеличат до пяти тысяч мест, добавил градоначальник.



Он также отметил, что конкурс по разработке концепции реконструкции цирка стартовал в сентябре прошлого года.

