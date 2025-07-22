Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при строительстве метро в столице особое внимание уделяется экологии.

Специалисты проводят контроль мониторинга воздуха, изучают качество почвы, а также подземных и поверхностных вод. Такую проверку зачастую проводят при проходке тоннелей, около нацпарков и ли заповедных зон. К примеру, у такой проверке обращались при строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ).

По завершении работ строители собирают, вывозят и утилизируют все отходы. Все зеленые насаждения восстанавливаются. Такие меры позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье строителей, пассажиров и персонала метрополитена.

