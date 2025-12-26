Собянин: Открыт новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
В Москве открылся новый городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, открытие вокзала является «важным этапом одной из самых приоритетных транспортных строек города». Благодаря ему был сформирован мощнейший пересадочный узел, который объединил Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро с МЦД-1 и МЦД-3.
Градоначальник рассказал, что на новом вокзале есть платформа с навесами и информационными табло, пассажирский конкорс с выходами к метро и улице Комдива Орлова, туалетные комнатыи и система навигации. Также была создана безбарьерная среда для пассажиров с колясками, велосипедами и самокатами.
«Через несколько лет здесь же появится станция ВСМ Москва — Санкт-Петербург и новый современный московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-3», - добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
