Собянин: Открыт новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

По его словам, открытие вокзала является «важным этапом одной из самых приоритетных транспортных строек города». Благодаря ему был сформирован мощнейший пересадочный узел, который объединил Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро с МЦД-1 и МЦД-3.

Градоначальник рассказал, что на новом вокзале есть платформа с навесами и информационными табло, пассажирский конкорс с выходами к метро и улице Комдива Орлова, туалетные комнатыи и система навигации. Также была создана безбарьерная среда для пассажиров с колясками, велосипедами и самокатами.

«Через несколько лет здесь же появится станция ВСМ Москва — Санкт-Петербург и новый современный московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-3», - добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что за 10 лет в Москве благоустроили около 450 транспортных узлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

