Собянин: Основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года
Строительство Южной рокады в столице завершено на 91%, готовы пять из восьми участков магистрали, сообщил мэр города Сергей Собянин.
На данный момент строятся дороги от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка общей протяженностью 9,1 километра. Кроме того, ведется реконструкция участка Донецкой улицы от Подольской улицы до Курьяновской набережной.
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Завершить основные работы на Южной рокаде планируют до конца года. Она станет крупнейшей магистралью Москвы с протяженностью в 40 километров.
Глава города напомнил, что более 260 км дорог и более 120 искусственных сооружений построят в Москве до конца 2026 года. По словам градоначальника, в Москве появятся 265 км дорог и 123 искусственных сооружения.
Собянин также рассказал о трассе «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», которая станет полноценным дублером МКАД на юго-западе. Специалистам предстоит достроить два участка из пяти. Кроме того, продолжается работа над дорогой «Мамыри-Пенино-Шарапово», дублером Калужского шоссе, где ведется монтаж подпорных стенок тоннельного путепровода и инженерных коммуникаций.
Мэр указал, что на 50% готов южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Дорога соединит МСД с Симферопольским, Варшавским шоссе и трассой «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».
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