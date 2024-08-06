Собянин: Около трех тысяч семей в СЗАО получили современные квартиры по реновации
Уже 16 домов на северо-западе Москвы передали под заселение по программе реновации жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новоселами стали почти три тысячи семей.
«Большинство из них обратились за помощью при переезде, и город бесплатно предоставил транспорт и грузчиков», — написал Собянин в Telegram-канале.
Помимо жилья в городе строят объекты социальной инфраструктуры. Так, в Щукине, Хорошево-Мневниках, Покровском-Стрешневе возведут детские сады, школы и спорткомплексы.
В программу реновации в СЗАО включили 432 новостройки, ведется строительство и проектирование 32 жилых комплексов.
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