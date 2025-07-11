Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в районе Зябликово
Поликлиника в районе Зябликово в Москве открылась после реконструкции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, программа реконструкции поликлиник города завершена на 87%.
«Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020-м. За три года привели в порядок больше 200 зданий. Второй этап, начавшийся в 2023 году, предусматривает обновление еще почти 140 поликлиник», — подчеркнул Собянин.
В здании филиала № 1 поликлиники № 214 на Ореховом бульваре заменили инженерные сети, обустроили удобные кабинеты, комфортные зоны ожидания и создали единую навигацию в соответствии с новым московским стандартом. Учреждение оснастили современной техникой: цифровыми офтальмологическими комплексами, аппаратами УЗИ нового поколения, хирургическим оборудованием, цифровым рентгеном, аппаратами для флюорографии и маммографии. Врачи применяют ИИ-сервисы для анализа снимков и постановки диагноза.
Территорию рядом с поликлиникой сделали комфортной, обустроив дорожки и проезды, места для отдыха, освещение и навигацию. Кроме того, пространство дополнительно озеленили.
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