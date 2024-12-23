Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

За последние два года торговый оборот между Москвой и Белоруссией вырос на 30%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках рабочего визита в Минск.

По его словам, поставка строительных материалов за тот же период увеличилась почти на 60%, а туристический оборот вырос почти в половину. Как добавил Собянин, встреча с Лукашенко прошла плодотворно.

«С Александром Григорьевичем обсудили широкий спектр вопросов, начиная от торговых отношений, развития промышленности, таких направлений, как автомобилестроение, фармацевтика, электроника, вопросы социальных связей», – сообщил мэр Москвы.

В свою очередь Лукашенко заметил, что власти Минска во многом ориентируются на Москву в развитии белорусской столицы.

«Очень вас поддерживаю, что вы, махнув рукой на эти западные всякие санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне», – добавил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Москва уже стала для граждан Белоруссии родным городом.

