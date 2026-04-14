Собянин: Началось устройство фундамента нового корпуса НИИ Склифосовского

Устройство фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади начали в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Чтобы сократить сроки, земляные и монолитные работы будут вести параллельно.

«Впервые при возведении медицинского объекта применили метод "стена в грунте", когда делается монолитная подземная стена без разработки открытого котлована. Способ хорошо зарекомендовал себя на стройке метро — в стесненных городских условиях, при обилии подземных вод», - указал Собянин.

Кроме того, строители внедрили комплекс передовых решений, в том числе дистанционно управляемый башенный кран, впервые появившийся на городской строительной площадке.

Площадь нового комплекса НИИ Склифосовского превысит 150 тысяч квадратных метров. Учреждение оснастят новейшим медицинским оборудованием. Комплекс будет включать пять взаимосвязанных блоков, два из которых — лечебно-диагностические корпуса — станут архитектурными доминантами, гармонично сочетающимися с зданием XIX века. На прилегающей территории планируют провести комплексное благоустройство.

Строительство нового комплекса завершат в 2028 году.

