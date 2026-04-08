Собянин: Началась проходка тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки»

Проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро — от станции «Новомосковская» до «Сосенок» - началась в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Татьяна» пройдет 1,6 км, в том числе на участке под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе. Работы будут проходить на глубине до 31 м.

Как отметил Собянин, создание левого перегонного тоннеля началось еще осенью. Завершить проходку обоих тоннелей планируют в 2026 году.

«Южный участок Троицкой ветки пройдёт вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. Откроются шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки", "Троицк"», - подчеркнул мэр.

После ввода второго этапа более 300 тысяч жителей и работников ТиНАО получат удобные станции метро, и дорога из Троицка в центр сократится почти на 40 минут.

С запуском всей Троицкой линии у 2 млн горожан появятся новые, более удобные и быстрые варианты поездок по Москве. Кроме того, улучшится транспортная доступность Красной Пахры, где возводят крупнейший в стране кластер по производству аккумуляторных батарей.

