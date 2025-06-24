Собянин: Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Горожане выбрали будущее монорельса в Москве и проголосовали в проекте «Активный гражданин» за создание первого в России круглогодичного прогулочного пространства на высоте. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За обустройство паркового пространства проголосовали большинство москвичей - 71%.

«Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тысяч квадратных метров с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы», - отметил градоначальник.

Пространство будет рассчитано на любой досуг, в том числе спорт и прогулки с собаками, и свяжет пять районов, где проживают 300 тысяч человек. Как ожидается, парк будут посещать до 20 тысяч гостей в день.

Как отметил Собянин, монорельс за годы своего существования не стал полноценной частью транспортной инфраструктуры города и не получил большой популярности у москвичей. Кроме того, технологии, считавшиеся передовыми более 20 лет назад, уже устарели. По словам мэра, «из уважения к прошлому» в новом парке сохранят несколько вагонов монорельса.

