Собянин: Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Москва вошла в первую тройку городов мира по числу культурных мероприятий и достопримечательностей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Мах.

В 2025 году в столичных учреждениях культуры побывали рекордные 340 млн раз.

«В частности, в парках культуры и отдыха — 282,5 млн, культурных центрах и библиотеках — 26,3 млн, музеях и выставочных залах — порядка 19 млн, театрах — больше 5 млн, на концертах — 2,4 млн, в цирке — 0,9 млн», - указал Собянин.

Благодаря многочисленным событиям Москва по сути стала единой театральной и концертной площадкой под открытым небом на улицах и бульварах.

В 2026-м в городе планируют завершить создание креативного кластера на кинозаводе «Москино» с уникальным павильоном для подводных съемок; открыть вторую очередь Креативного кластера Сколково; продолжить развитие знаковых мест: Парка Горького, «Сокольников», музеев-заповедников «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино», усадьбы «Останкино», парка имени Юрия Лужкова и Сада имени Баумана. Также в планах продолжение работы по модернизации Театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета, Театра сатиры; намечен запуск площадок Биокластера ВДНХ: оранжереи-лаборатории, павильонов №17 «Мир динозавров», №312 «Музей жизни» и №29 «Флоратопия»; готовится открытие этнографического культурно-развлекательного комплекса «Город Зодчества» в «Коломенском».

Кроме того, в столице намерены провести международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» и организовать международную выставку «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее.

