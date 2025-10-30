Собянин: Москва — мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города
Москва стала мировым лидером по цифровому вовлечению жителей в жизнь города, в электронных проектах участвуют более 9 млн человек. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
В мегаполисе создали уникальную цифровую экосистему, позволяющую жителям контролировать выполнение проектов и предлагать свои идеи.
«В числе самых популярных сервисов — портал “Наш город”, проекты “Город идей”, “Активный гражданин”, “Активный гражданин — детям”, “Город заданий”, городская программа лояльности “Миллион призов” и акции “ВыбираемВместе”», — отметил градоначальник.
Цифровые сервисы дают возможность выбрать удобный способ взаимодействия с городом, от локальных до общегородских голосований. Через платформы москвичи могут оперативно связаться с городскими структурами, предлагать инициативы. Совокупная аудитория, принимающая участие в развитии Москвы через электронные проекты - свыше 9 млн горожан. Столичные сервисы помогли решить почти 12 млн вопросов, собрать и воплотить более 9 тысяч идей и свыше 4,2 тысячи решений, принятых на голосованиях.
Электронные проекты в Москве создают прямую и эффективную связь властей с горожанами, обеспечивают прозрачный, инклюзивный, социально ответственный механизм принятия решений. Проекты повышают уровень участия, а также укрепляют общественное доверие и социальные связи. Столица демонстрирует пример успешной интеграции цифровых технологий в процесс управления. Внедрение и развитие электронных платформ стало важным шагом к созданию более устойчивого и участливого сообщества в городе. Москва продолжит инвестировать в развитие цифровой экосистемы и расширять функционал сервисов.
