Собянин: Клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики
Больше 120 новых аппаратов для лучевой диагностики поставили в клиники Москвы с начала года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Медицинские организации получили в том числе 75 рентген-аппаратов с высокой точностью исследований и минимальной лучевой нагрузкой, 13 компьютерных и десять магнитно-резонансных томографов экспертного класса, 20 маммографов, три ангиографа с 3D-навигацией.
Столица непрерывно оснащает медучреждения самым современным оборудованием. За последние годы в городе была полностью обновлена эндоскопическая и лапароскопическая техника, с 2022-го для кардиологической службы закупили более 5 тысяч аппаратов, в 2023-м было модернизировано хирургическое оборудование, а в 2024-м больницам и поликлиникам передали свыше 24 тысяч единиц медтехники.
Как отметил Собянин, от технологичности оборудования и его бесперебойной работы зависит качество диагностики и выбор тактики лечения. Поэтому оснащение медучреждений - одно из приоритетных направлений программы модернизации здравоохранения Москвы.
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