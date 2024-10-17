Собянин: Каждый 20-й кредит МСП выдан под поручительство города

Москва остается лидером среди регионов по объему выдачи кредитов малому и среднему бизнесу, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в первой половине 2024 года предприниматели города получили 2,5 триллиона рублей кредитных средств, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В общей сложности на столицу приходится 28% от числа выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов по стране.

«Такая динамика связана с государственной поддержкой. Наряду с федеральными в столице действуют городские программы льготного кредитования. Поручительством Московского гарантийного фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся», — сообщил Собянин.

Уточняется, что к 1 июля 2024 года портфель действующих поручительств фонда составил 51 миллиард рублей.

Среди программ, действующих в Москве, выделяется, к примеру, льготное кредитование для приоритетных отраслей до 30 миллионов рублей и онлайн-кредитование без имущественного залога до пяти миллионов рублей.

Поддержка города доступна субъектам малого и среднего бизнеса, которые реализуют продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара, взяв на себя расчеты с покупателями. При этом предприниматели, работающие в приоритетных отраслях, могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей.

Подробно ознакомиться с действующими программами льготного финансирования предприниматели могут у специалистов консультационного центра.

