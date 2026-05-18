Собянин: К платформе «МосМедИИ» подключились уже 75 регионов России

Москва — крупнейший отечественный центр разработок и экспертизы медицинских технологий искусственного интеллекта, создающий медицину будущего. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Ежегодно город запускает новые цифровые решения, дорабатывает десятки сервисов и внедряет их в практику.

«А началось все буквально в «полевых условиях» — в 2020 году, в начале пандемии COVID-19. Именно тогда впервые на практике были использованы технологии искусственного интеллекта, позволившие поставить на поток диагностику коронавирусной пневмонии», - написал Собянин на платформе «Макс».

Удачный опыт использования ИИ масштабируют на другие виды исследований. За шесть лет тестирование прошли 200 ИИ-сервисов, 67 из них включили в повсеместную практику работы медучреждений.

Так, в столице применяют такие сервисы для диагностики множественных переломов голеностопного, лучезапястного и плечевых суставов, для выявления артроза. За 2024 год такие технологии проанализировали 4 млн снимков (в том числе 1,3 млн по ОМС), а в 2026 году только за январь-март их число составило 2 млн (ОМС - 883 тысячи).

Как отметил Собянин, Москва создала ключевой инструмент повышения эффективности системы лучевой диагностики с колоссальным позитивным эффектом по времени, качеству, затратам, который успешно масштабируется на всю Россию. По поручению президента Владимира Путина столица создала специализированную цифровую платформу «МосМедИИ» для анализа медизображений. С 2024 года к ней подключились 75 регионов и свыше 2 тысяч региональных медорганизаций. «МосМедИИ» дает региональным врачам доступ к 18 ИИ-сервисам, которые работают в том числе с маммографией, флюорографией, компьютерной томографией мозга и грудной клетки.

В 2024-м ИИ-сервисы платформы обработали 0,9 млн «региональных» снимков, за первые три месяца 2026-го — около 3,2 млн снимков. С помощью «МосМедИИ» регионы получают доступ к экспертизе столичного уровня, при этом сроки диагностики существенно сокращаются: на первичный анализ уходит несколько минут. Также субъекты получают инструмент повышения качества диагностики, поскольку алгоритмы помогают выявлять недоступные человеческому глазу патологии.

Собянин напомнил, что подключение регионов к платформе осуществляется бесплатно. По его словам, миллионный поток региональных исследований формирует постоянно растущую базу обезличенных «больших данных», на основе которых проводится дальнейшее обучение и совершенствование моделей ИИ. Это обеспечивает рост качества диагностики на следующем этапе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица активно внедряет цифровые технологии в здравоохранение. Цифровая медицина, ставшая повседневностью для миллионов пациентов и врачей, охватывает ключевые направления диагностики и лечения. В число ключевых сервисов единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) входят электронная регистратура, централизованный лабораторный и единый радиологический информационный сервисы, электронная медкарта. Также система позволяет внедрять умные алгоритмы и сервисы на основе ИИ.

