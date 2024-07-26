Собянин: Главный дом усадьбы Соллогуба на Поварской будет отреставрирован
Принято решение разработать проект реставрации главного дома с церковью усадьбы Соллогуба. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, осенью специалисты начнут комплексные научные исследования. Сейчас дом находится в плохом состоянии: деформированы цоколь, фундаменты и фасады, также нужно менять элементы крыши.
Исторический ансамбль в Пресненском районе, объект культурного наследия федерального значения, находится между Поварской и Большой Никитской улицами. Специалисты будут досконально изучать памятник архитектуры и разрабатывать детальный проект реставрации, в котором будут учтены все особенности здания.
С 2020 года в историческом здании площадью 1,85 тысячи «квадратов» располагается Ассоциация союзов писателей и издателей России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru