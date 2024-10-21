Собянин: Более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта «Чистое небо»

Более 900 километров воздушных проводов перенесли под землю в Москве в рамках проекта «Чистое небо», сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб прячут под землю в специальных трубах, которые соединены с кабельными колодцами», — пояснил он.

Реализация проекта позволяет сделать работу Московского авиационного центра более эффективной, поскольку теперь при необходимости пилоты смогут приземлиться даже на узких улицах.

Проект «Чистое небо» действует в Москве с 2015 года, что позволило привести в порядок ряд знаковых улиц в центре города. В этом году работы завершены на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками и в саду «Аквариум».

