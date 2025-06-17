Собянин: Более 350 км кабельных линий обновят в Москве до конца года

Модернизация системы энергоснабжения продолжается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это помогает обеспечить стабильную работу всей энергосистемы... включающей 145 тысяч километров линий электропередачи, 188 питающих центров и 23 тысячи распределительных и трансформаторных подстанций», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что в городе постоянно уменьшается потребление энергоресурсов. В текущем году власти уделяют особое внимание повышению эффективности, безопасности энергосистемы, созданию дополнительных резервов мощности. В столице проводят масштабные работы, в частности, модернизируют теплоэлектроцентрали ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25. Это позволит продлить срок службы оборудования и уменьшить удельный расход топлива.

Также специалисты реконструируют исторические подстанции «Центральная» и «Раушская», подстанцию «Лебедево»в ТиНАО. Уже завершена реконструкция подстанции «Гольяново», заменены проложенные 70 лет назад кабельные линий под Москвой-рекой.

До конца года в столице планируют обновить свыше 350 километров кабельных линий и проложить более 80 км резервных для распределительных и трансформаторных подстанций.

