Собянин: Более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали на mos.ru за год
Главный информационный портал Москвы mos.ru идет в ногу со временем и с каждым годом становится еще удобнее для горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В течение года на портале запустили или модернизировали свыше 110 услуг и сервисов, число обращений превысило 1 млрд. Воспользоваться возможностями mos.ru можно с компьютера, через мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Главной «премьерой» 2025 года стал новый сервис «Мосбилет». Здесь можно купить билеты в театры, музеи, на концерты, выставки, экскурсии и фестивали без наценки и комиссии. Также в сервисе доступны бесплатные события и работает программа лояльности. Программы доступны в том числе по Пушкинской карте.
Кроме того, заработал сервис «Моспитомец», благодаря которому горожане могут взять из приюта кошку или собаку, заранее посмотрев их анкеты в каталоге. Сейчас в нем насчитывается более тысячи анкет питомцев из 13 приютов. Животные чипированы, привиты и готовы к переезду в новый дом.
На портале созданы специальные страницы сезонных проектов «Лето в Москве» и «Зима в Москве», с помощью которых удобно планировать семейный и активный отдых. В нынешнем зимнем сезоне спецпроект получил свыше 6 млн просмотров.
В суперразделе «Москва — детям»объединили самую важную информацию, инструкции, услуги и сервисы для родителей и малышей. В разделе есть тематические блоки — «Здоровье», «Образование», «Социальная поддержка», «Будущим родителям», «Досуг и развитие». Горожане могут решать различные жизненные ситуации: записаться в детский сад, школу или кружки и секции. Аудитория раздела составляет более 269 тысяч человек.
В электронном дневнике школьника на mos.ru появилась функция, позволяющпя получать информацию о выездных мероприятиях ребенка. Родители видят календарь запланированных событий, могут дать согласие на участие ребенка либо отказаться.
Кроме того, на портале запустили сервис «Навигатор по переустройству и перепланировке помещения» и спецпроект «Оформление загранпаспорта в Москве». Столичным рестораторам стала доступна услуга по включению летних веранд в схему размещения кафе в упрощенном порядке: для не требующих монтажа оборудования простых конструкций это можно делать в уведомительном порядке.
Также был модернизирован сервис по оформлению справок для назначения государственной социальной стипендии. Получить результат студенты могут быстро и просто на портале mos.ru. Приложение «Моя Москва» обновилось, ключевые услуги и сервисы удобно сгруппировали в тематических разделах «Дом», «Семья», «Здоровье», «Транспорт» и «Досуг». С 2019 года приложение установили более 8,9 млн раз.
Кроме того, после обновления удобнее стало и приложение «Госуслуги Москвы». В главное меню добавили раздел «Платежи», в разделе «Услуги» появился блок «Избранные услуги», расширились возможности сервиса «Внесение показаний».
Еще одна новинка 2025 года - медиабанк «Мосфото», где собраны десятки тысяч профессиональных фотографий и роликов, отражающих современный облик столицы. Файлы можно бесплатно скачать и свободно опубликовать в социальных сетях, мессенджерах или на других ресурсах.
