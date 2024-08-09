Серия мастер-классов пройдет на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Москва 2030»
В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Тверской бульвар будет превращен в мастерскую моды и транспорта будущего. На мастер-классах гости обсудят тенденции развития каждого из этих направлений, а также пофантазируют, как изменится транспортная инфраструктура и какие наряды будут носить люди через десятки лет.
Серия мастер-классов «Транспорт будущего» состоится в архитектурном бюро у памятника Сергею Есенину. Девятого августа в 15:00 и 11 августа в 13:00 гости с преподавателями смогут соорудить макет футуристичного вокзала со светодиодной подсветкой. При этом в 16:00 9 августа и 10 августа в 15:00 жители и гости столицы смогут принять участие в росписи футуристичного автомобиля со звуковыми сигналами и подсветкой.
Кроме того, дизайн-студия на Тверском бульваре будет ждать гостей в возрасте от пяти лет для изучения современных тенденций в моде и создания элементов образа. Мастер-класс состоится 9, 10 и 11 августа в 17:00, его участники вместе с педагогами обсудят модные решения с использованием аксессуаров и изготовят стильное портмоне. Кроме того, все желающие смогут познакомиться с творчеством дизайнеров и создать макет Telegram-канала, посвященного моде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru