Сергунина: В «Музеоне» откроют площадки для занятий серфингом и сапбордингом
На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» горожанам будут доступны как летние, так и зимние виды спорта. При этом наиболее масштабные спортивные объекты разместят в парке искусств «Музеон» и инновационном центре «Сколково», рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
«В “Музеоне” обустроили трассу для электрокартинга, площадки для занятий серфингом, сапбордингом и йогой. А в “Сколкове” оборудовали склоны с искусственным покрытием для катания на сноуборде, лыжах, ватрушках и хоккейные коробки», — пояснила она.
Многие тренировки предстоящего форума-фестиваля будут посвящены водным видам спорта. Посетители парка искусств «Музеон» смогут освоить азы серфинга на тренажере, который имитирует волну разной высоты. Инструкторы также будут готовы познакомить всех желающих с каякингом и сапбордингом.
Также в парке «Музеон» пройдут тренировки по йоге в гамаках и воркауту. Гостей старше 12 лет удивит гоночная трасса длиной 180 метров. По ней можно будет прокатиться на электрокартах. В первый день форума-фестиваля гостей поприветствует многократный победитель и призер соревнований по картингу в России и за рубежом Сергей Балдин.
Инновационный центр «Сколково» предложит гостям фестиваля попробовать силы в зимних видах спорта. Будет доступна двусторонняя горка длиной 145 метров со специальным полимерным покрытием. Один склон предназначен для катания на сноуборде и лыжах, второй — на ватрушках. Также на территории инновационного центра оборудуют одну большую и две маленькие хоккейные коробки.
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