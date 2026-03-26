Сергей Собянин рассказал о планах развития московской киноиндустрии

На площадках московского кинокластера и улицах города при содействии кинокомиссии Москвы и киноплатформы «Москино» в 2025 году реализовали 870 проектов различного формата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Число проектов выросло на 38 процентов по сравнению с прошлым годом. Москва продолжит укреплять позиции лидера отечественной киноиндустрии и центра кинопроизводства мирового уровня.

Важным событием для города стал выпуск первого игрового фильма, который был снят Киностудией Горького при поддержке столичного правительства. Кроме того, на кинозаводе «Москино» состоялась Московская международная неделя кино, которая привлекла более 700 тысяч участников и 150 делегатов из более чем 20 государств.

В состав московского кинокластера сегодня входят: кинопарк «Москино» в Троицком административном округе; Киностудия Горького; кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте и сеть одноименных кинотеатров; цифровая киноплатформа «Москино», а также кинокомиссия.

В прошлом году на кинозаводе «Москино» презентовали уникальную для страны конструкцию из LED-экранов площадью более 300 квадратных метров для создания уникальных сцен с использованием технологии виртуального продакшена. Кроме того, был завершен второй этап создания кинопарка «Москино», площадь инфраструктуры выросла с 180 до 356 гектаров, всего открылись 36 натурных площадок и 14 объектов инфраструктуры. Также в 2025 году начали работу новые съемочные павильоны на исторической площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, обновленный широкоформатный кинозал, центр костюма и реквизита. В феврале текущего года открылись новые съемочные павильоны на второй площадке киностудии в Валдайском проезде.

Кроме того, в 2025-м заработали четыре новых кинотеатра сети «Москино»: «Марс» в Алтуфьевском районе, «Рассвет» в Коптеве, «Эльбрус» в Царицыне, и «Нева» в Левобережном районе.

Как отметил Собянин, в планах завершение создания креативного кластера на кинозаводе «Москино», где обустроят уникальный павильон для подводных съемок, фиджитал-арену для мультиформатных мероприятий и центр технологий и инноваций.

