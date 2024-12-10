Сергей Собянин: 15 проектов Москвы отмечены национальной премией Рунета
В этом году 15 проектов правительства Москвы стали лауреатами престижной национальной премии Рунета, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Наградами в разных номинациях удостоены мобильное приложение «Мой id», столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы на портале investmoscow.ru и городской Департамент по конкурентной политике, Московский инновационный кластер и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», платформа «МосМедИИ», городская программа лояльности «Миллион призов», а также киноплатформа «Москино».
Также лауреатами премии стали проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ», AR-объекты в приложении «Узнай Москву», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», а также специальный проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru