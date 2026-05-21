Семь жилых домов в Бибиреве капитально отремонтируют

Согласованы проекты капитального ремонта семи многоквартирных домов на улицах Корнейчука, Мурановской, Плещеева, Коненкова. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Выданы положительные заключения по проектам капитального ремонта в жилых домах 1974–1981 годов постройки. В рамках согласованных работ во всех семи зданиях предусмотрена замена внутридомовых инженерных сетей, в том числе системы центрального отопления и пожарного водопровода. Кроме того, для каждого объекта предусмотрен индивидуальный перечень мероприятий», – рассказал глава комитета.

В рамках капитального ремонта домов 51Б и 49 по улице Корнейчука, а также 19 по Мурановской основные работы сконцентрированы на техническом подполье: восстановят ступени спусков, защитный слой бетона на плитах перекрытия и стенах подвалов. Параллельно обновят системы мусороудаления и внутреннего водостока, а также проведут восстановительный ремонт в зонах замены инженерных коммуникаций.

В доме 5 на улице Плещеева запланирован ремонт фасада и крыши: уложат рулонное кровельное покрытие с цементно-песчаной стяжкой, установят новое ограждение по периметру, а также отремонтируют входные группы, оконные и дверные блоки в местах общего пользования.

В доме 22 на улице Корнейчука отремонтируют подвалы и обновят систему мусороудаления.

В доме 23 на улице Коненкова заменят кровельное покрытие и цементно-песчаную стяжку на основной плоскости и козырьках. На Мурановской, 17Б приведут в порядок входные группы, заменят оконные и дверные блоки в подъездах, восстановят мусоропровод и мусорокамеру. В обоих домах также отремонтируют ступени лестниц, спуски в подполье, защитный слой бетона на стеновых панелях, плитах лоджий и кровельных надстройках. На крышах заменят металлическое ограждение, а по периметру зданий обновят асфальтобетонную отмостку с водоотводящими лотками.

