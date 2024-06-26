Приложение «Госключ» упрощает клиентам заключение сделок на покупку недвижимости
Благодаря разработанному Минцифры приложению «Госключ» клиенты могут заключить сделку на покупку недвижимости безопасно и быстро из любой точки мира.
С помощью приложения клиент может выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) не более чем за 10 минут, без предоставления каких-либо документов в Удостоверяющий центр. Таким образом, покупатели и банки могут подписывать все документы по сделке в личном кабинете застройщика и подтверждать их электронной подписью.
Так, на платформе «Метр квадратный» в течение двух лет провели более 25 тысяч подобных сделок с использованием УКЭП «Госключ», треть из которых пришлась на компанию «Донстрой», который одним из первых предоставил такую возможность своим клиентам.
Платформа «Госключ» позволяет клиентам выпустить УКЭП в удобное для них время, а также помогает расширить географию продаж, отметила глава отдела документального обеспечения «Донстрой» Мария Комарова. Помимо этого, сервис «дистанционного подписания» «Госключа» упрощает работу с документами по сделке, что существенно экономит время клиентам и застройщикам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru