Приложение «Госключ» упрощает клиентам заключение сделок на покупку недвижимости

Благодаря разработанному Минцифры приложению «Госключ» клиенты могут заключить сделку на покупку недвижимости безопасно и быстро из любой точки мира.

С помощью приложения клиент может выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) не более чем за 10 минут, без предоставления каких-либо документов в Удостоверяющий центр. Таким образом, покупатели и банки могут подписывать все документы по сделке в личном кабинете застройщика и подтверждать их электронной подписью.

Так, на платформе «Метр квадратный» в течение двух лет провели более 25 тысяч подобных сделок с использованием УКЭП «Госключ», треть из которых пришлась на компанию «Донстрой», который одним из первых предоставил такую возможность своим клиентам.

Платформа «Госключ» позволяет клиентам выпустить УКЭП в удобное для них время, а также помогает расширить географию продаж, отметила глава отдела документального обеспечения «Донстрой» Мария Комарова. Помимо этого, сервис «дистанционного подписания» «Госключа» упрощает работу с документами по сделке, что существенно экономит время клиентам и застройщикам.

