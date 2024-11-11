Преподавателям столичных вузов присвоили почетные звания города Москвы

В столице присвоили звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы» и «Почетный деятель науки и техники города Москвы» научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр московских вузов. Указ о присвоении почетных званий подписал Мэр Москвы Сергей Собянин. Вручавшая награды заммэра, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что без преподавателей экономических дисциплин и ученых-экономистов экономика столицы не могла бы успешно развиваться.

Награду получили 12 человек. Звание «Почетный экономист города Москвы» присвоено трем представителям экономического факультета РУДН и двум - РЭУ имени Плеханова; «Почетный работник образования Москвы» - шести преподавателям РЭУ имени Плеханова, «Почетный деятель науки и техники» - представителю РУДН.

С экономикой и финансами работа связана более чем у миллиона москвичей – это 12,2 процента от общего числа занятых в экономике города, сказала Багреева на церемонии вручения наград, которая прошла в День экономиста, 11 ноября. Больше всего – почти 460 тысяч экономистов Москвы – заняты в сфере финансов и страхования. Еще 185 тысяч работает в торговле, около 100 тысяч - в профессиональной, технической и научной деятельности, более 72 тысяч - в обрабатывающих производствах.

Обучение квалифицированных специалистов в этой области – важная задача, с которой успешно справляются столичные вузы, отметила заммэра. «Экономика и управление» – одно из самых востребованных направлений. В 2023/2024 учебном году экономике и управлению обучалось 219 тысяч человек, или каждый четвертый студент московского вуза.

День экономиста отмечается 11 ноября, в годовщину создания Императорского Вольного экономического общества в 1765 году.

