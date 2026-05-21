Правительство Москвы запустило спецпроект «Ваш навигатор по налогам» на mos.ru

Правительство Москвы представило на портале mos.ru новый проект «Ваш навигатор по налогам», который поможет жителям столицы разобраться в вопросах налогообложения и оформления трудовых отношений. Ресурс объясняет, как легко и удобно платить налоги, легализовать доходы, а также защищать свои трудовые права в случае их нарушения.



В последнее время в Москве наблюдается рост числа частных предпринимателей. Многие из них, независимо от опыта, до сих пор не разобрались в том, как быстро и просто платить налоги, считая этот процесс сложным и затратным по времени. Новый проект призван упростить взаимодействие предпринимателей с государством и защитить их доходы.



Налоги — это главный источник доходов бюджета Москвы. Средства идут на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки, искусства. Каждый из миллионов работающих граждан вкладывается в социальные инициативы, помогает делать столицу лучше и создавать комфортные условия для жизни



На платформе собраны актуальные сценарии, связанные с получением дохода и налогообложением. Здесь москвичи найдут ответы на вопросы о том, как правильно платить налоги при сдаче в аренду недвижимости, транспорта или другого имущества, а также какие ограничения существуют. Кроме того, ресурс поможет разобраться, как легализовать доходы фрилансерам, кондитерам, парикмахерам, мастерам маникюра, репетиторам, ремонтникам, курьерам и другим самозанятым гражданам, оказывающим услуги или продающим товары собственного производства.



Особое внимание в проекте уделено защите работников от неофициального трудоустройства, которое лишает их социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получить налоговые вычеты. Благодаря проекту москвичи смогут составить план действий, если работодатель отказывается заключать трудовой договор или настаивает на оформлении статуса самозанятого.



Налоговый консультант, доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский отметил, что создание навигатора по налогам повысит налоговую грамотность россиян.



«У физлица возникает множество вопросов по налоговым платежам, начиная от получения социальных и имущественных вычетов и заканчивая правильностью исчисления и уплаты имущественных налогов. И здесь наличие проверенного и достоверного источника информации является очень важным, так как открытые источники не всегда могут дать достоверные сведения. Также сегодня активно происходят процессы обеления экономики, в том числе вывод заработной платы из тени. Здесь мы наблюдаем абсолютную безграмотность физлиц в части отстаивания своих прав. Поэтому, очень рады наличию такого ресурса, повышающего налоговую грамотность и содействующему развитию налоговой культуры», - подчеркнул Ряховский.

